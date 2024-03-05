Эксперт Щепетнов предупредил, что противник запускает БПЛА не только с территории Украины

Военный эксперт Антон Щепетнов высказал мнение, что противнику необязательно запускать беспилотный летальный аппарат с территории, которая находится под контролем Украины, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» .

Эксперт прокомментировал информацию, распространенную в социальных сетях. Пользователь из Волгограда утверждал, что видел БПЛА. Объект летел низко (на уровне опор ЛЭП) и бесшумно. Направлялся в сторону промышленной зоны. Никаких взрывов после этого не последовало. Горожане сообщают, что видят в небе беспилотники часто и переживают, с чем это связано.

Военный эксперт Щепетнов не исключил, что БПЛА запустил противник.

«С одной стороны, БПЛА мог запустить противник, причем необязательно с территории Украины. Слава Богу, что ущерба и повреждений не было», — рассказал военный эксперт Антон Щепетнов.

Эксперт предположил, что российские службы могли таким способом «проверять небо», не сообщая населению. Лишний раз никто не хочет тревожить людей и сеять панику.

Эксперт напомнил, что беспилотниками также пользуются многие службы. Это позволяет им следить за обстановкой в городе, контролировать состояние дорог и многое другое. Также некоторые жители могут нарушать запрет и запускать собственные беспилотники. Однако эксперт не исключил, что некоторые люди могут быть настолько запуганными, что примут любую птицу за БПЛА.

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