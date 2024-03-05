Украинский обстрел обесточил железнодорожную станцию в Курской области

Железнодорожная станция Глушково и деревня Кульбаки, которые находятся в Курской области, лишились энергоснабжения. Это произошло по итогам удара с украинской стороны. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его утверждению, под обстрел попала именно станция, по ней было отмечено 9 прилетов боеприпасов. К счастью, обошлось без пострадавших.

«В результате произошел пожар, возгорание уже потушили. Также повреждены линии электропередачи», - написал он.

Старовойт добавил, что сейчас обесточены два населенных пункта: сама станция, а также расположенное неподалеку село Кульбаки. Аварийные бригады приступят к ликвидацию последствий обстрела сразу после того, как ситуация станет безопасной для ремонтников. В то же время движение поездов на этом участке железной дороги продолжается. Она не получила повреждений, составы следуют по своему изначальному графику.

Буквально вчера Старовойт говорил еще об одном обстрела региона. В одном из населенных пунктов пострадали торговые заведения и жилой дом.