Эксперт Семенов предрек подорожание овощей и фруктов из-за падения урожая в трех областях РФ

Председатель совета директоров ООО «Трансинвест» Дмитрий Семенов уверен, что стоимость овощей и фруктов в 2024 году в среднем вырастит на 3-5% из-за сложившихся погодных условий и изменения в логистике, сообщает inkazan.ru .

Рост стоимости продукции обусловлен погодными условиями. Агропромышленным компаниям приходится в нынешнем году тратить больше денег на различные препараты, которые препятствуют развитию грибковых заболеваний культур на фоне чрезмерных осадков в некоторых регионах России.

Еще одна проблема — непредвиденные заморозки, которые прошли по ряду городов РФ. Так, стоимость овощей и фруктов, привезенных из Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях, неминуемо вырастит. Отпускные цены на продукцию из регионов, которые не затронули заморозки, поднимется несущественно.

«Импортные поставки выросли на 29% по сравнению с 2023 года», — добавил Семенов.

Стоимость импортной продукции увеличится из-за введения новых логистических маршрутов. Некоторые страны-партнеры заявили, что намерены доставлять сельскохозяйственную продукцию через Китай.

Эксперт добавил, что цены на мясо расти не должны. Для скота был заготовлен кормовой материал до того, как по регионам прошли заморозки и дожди.

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