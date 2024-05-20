В России предложили поддерживать садоводов бесплатными семенами

Очень многие россияне владеют дачей и землей, на которой занимаются выращиванием разнообразных овощей, фруктов, зелени и так далее. Милонов отметил, что развитие приусадебного хозяйства для России имеет большое значение, так как некоторые граждане выращивают качественные культуры, достойные продажи и поощрения.

«В частности, целесообразна организация обеспечения российских садоводов льготными и бесплатными семенными материалами в период сева», — говорится в тексте обращения.

Депутат также предложил повысить садоводческую грамотность специальными лекциями, позволить дачникам продавать продукты на специальных рынках и организовывать целые сезонные ярмарки. Все это, включая помощь дачникам, предлагается закрепить на законодательном уровне.

Ранее сообщалось о способах выращивания огорода на подоконнике в квартире.