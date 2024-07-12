Эксперт Шарафутдинова: запрет алкоголя в Татарстане снизит количество отдыхающих

Весной 2025 года в Татарстане начнут действовать новые правила по продаже алкоголя. Приобрести товар после 22:00 в магазинах или небольших кафе, которые расположены в многоэтажных жилых домах, будет невозможно. В профильной ассоциации беспокоятся, что новые правила негативно отразятся на развитии туризма, пишет интернет-портал KazanFirst .

Генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана Галина Шарафутдинова высказала мнение, что ограничения по продаже алкоголя затронут цивилизованный бизнес — тех руководителей, которые создают рабочие места и пополняют бюджет. Большую часть прибыли многие бары, кафе и даже магазины получают в период с пятницы по субботу, когда люди приобретают алкоголь. Собственникам придется переоформлять свои заведения, например, получать статус ресторанов.

Нововведения также могут негативно отразиться на туристическом бизнесе.

«Многие приезжают в Казань специально в гастрономические туры, зная, что у нас есть барные улицы в городе», — отметила Шарафутдинова.

Ранее мы сообщали, что жителям Подмосковья рассказали о самой опасной стадии алкогольного опьянения.