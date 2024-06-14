Эксперт Шарковский: НАТО создает три крупные базы в Европе для войны с РФ

НАТО создает три крупные базы на территории Европы не только для того, чтобы контролировать передачу вооружений на Украину, как официально заявили представители альянса. Еще одна причина, которую в НАТО скрывают, — альянс начал подготовку к войне с Россией. Таким мнением поделился военный эксперт Александр Шарковский, информирует интернет-издание «Абзац» .

НАТО будет заниматься наращиванием вооружения. Происходить все будет по такой схеме. Сначала альянс доставит на территорию своих баз старые снаряды и технику, которую будут, действительно, передавать ВСУ с целью поддержки украинской армии.

«Скорее всего, эти базы будут иметь двойное назначение. Их создание показывает, что НАТО наращивает вооружение», — рассказал эксперт Александр Шарковский.

Параллельно на склады будет поступать новая техника. Открытие баз свидетельствует о том, что альянс готов вступить в войну с Россией. Конфликт не произойдет в ближайшее время. Пока в альянсе лишь готовятся к нему.

«НАТО в какой-то момент все-таки будет вести войну с Россией. Но на нынешнем этапе [конфликта] оттуда действительно будут поставляться вооружения Украине», – пояснил Шарковский.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что базы откроют на территории Польши, Румынии и Словакии. Спикер также рассказал, присоединится ли Венгрия к подобным планам НАТО.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в каком случае Армия России будет наносить удары по территории новых военных баз НАТО, которые появятся вблизи ее границ.