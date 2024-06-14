Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в эфире радиостанции Kossuth, что НАТО планирует создать три новые военные базы в Польше, Румынии и Словакии. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» заявил, что если также будут организованы аэродромы для вылета истребителей, то объекты станут законными целями для российских военных.

По словам Орбана, базы нужны НАТО для координации поставок оружия и обучения солдат ВСУ. При этом премьер-министр Венгрии подчеркнул, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг гарантировал ему, что венгры не будут участвовать в этой миссии.

«Могут ли они создать базы? Вполне, у всех трех стран есть собственные вооруженные силы и соответсвующая инфраструктура. Вот только Словакия сейчас занята другим, они в этом не заинтересованы. Ключевой момент в другом — будут ли там аэродоромы. Если с этих баз будут взлетать самолеты F-16 или «Миражи», то Вооруженные силы России смогут рассматривать их как законные цели», — пояснил Василий Дандыкин.

Он отметил, что в случае, если базы будут заниматься лишь обучением и перенаправлением потоков оружия, то удары по ним наноситься не будут. Такие планы еще больше демонстрируют снижение поддержки курса НАТО среди европейского населения.

«Раньше и сейчас офицеры ВСУ проходили подготовку во Франции и других западных странах. Это приводило к определенного рода проблемам. Теперь эти обучающие центры хотят переместить поближе к Украине и подальше от Центральной Европы», — заключил Василий Дандыкин.

Ранее на станицах интернет-издания «Подмосковье сегодня» мы рассказали, как Россия может ответить на обстрелы мирных жителей в Луганске.