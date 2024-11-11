Военный эксперт Александр Шарковский высказал мнение, что предложение подготовить плацдарм для коллективной помощи Украине может быть завуалированным способом оккупации Западной Украины, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт высказал мнение, что польское правительство спроектировало план по присвоению украинских территорий давно. Требовался подходящий повод, которым стала победа Дональда Трампа на президентских выборах США.

В Варшаве уверены, что в случае неприсоединения украинских земель страна может столкнуться с фундаментальными проблемами. Польша намерена создать альянс с Францией и Британией для отвода подозрений. Реальные цели Варшавы совершенно другие.

«Видимо, подразумевается, что все названные страны должны помочь Польше оккупировать Западную Украину и вернуть Варшаве контроль над Восточными Кресами», — высказал мнение военный эксперт.

Эксперт уверен, что Россия непременно будет пресекать любые попытки введения войск на Украину или усиления позиций ВСУ. Польше важно осознавать тот факт, что ее вооруженные силы могут быть полностью разгромлены.

Ранее сообщалось, что Варшава хочет образовать альянс с Лондоном и Парижем для защиты Украины.