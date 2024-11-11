Times: Варшава хочет образовать альянс с Лондоном и Парижем для защиты Украины

Премьер Польши Дональд Туск планирует обсудить ситуацию с британским и французским лидерами Киром Стармером и Эммануэлем Макроном с целью формирования партнерства с Лондоном и Парижем для защиты Украины от соглашения, которое может предложить вновь избранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило издание The Times, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Туск подчеркивает, что никто не заинтересован в обострении конфликта. С другой стороны, ни у кого нет желания видеть ослабление или капитуляцию Украины, так как это станет серьезной угрозой для Польши и ее интересов.

Сообщается также, что для достижения аналогичных целей Варшава ведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Ранее Туск анонсировал объявление США о скором прекращении огня и боевых действий на Украине.