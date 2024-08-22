Эксперт Шустикова сообщила о повышении стоимости проживания в отелях с 2025 года

Эксперт сервиса бронирования отелей «Твил.ру» Оксана Шустикова сообщила, что туристам придется тратить больше денег на проживание в отелях в связи с введением в некоторых городах туристического налога, сообщил rostovgazeta.ru.

Эксперт призвала различать понятия «туристический налог» и «курортный сбор». Налог платят отельеры, сбор вычисляют со средств арендаторов-туристов.

«Стоимость проживания ожидаемо увеличится, хотя бы на размер налога», — отметила в беседе с RostovGazeta Шустикова.

Однако Оксана Шустикова успокоила россиян. Туристы не заметят существенного подорожания, тем более цены на проживание растут постоянно. Бизнесмен Роман Михейкин считает, что теперь туристы будут искать более дешевые номера, отказываясь от ряда дополнительных услуг.

«Кроме того, это может привести к нефиксированным увеличениям. Да, установленный лимит (не более 100 рублей), но так ли это будет в конечном итоге?» — уточнил бизнесмен.

Директор по маркетингу и коммуникациям платформы для организации командировок «Ракета» Дарья Зубрицкая высказала мнение, что администраторы отелей будут закладывать сумму налога в стоимость суточного проживания в номере. Эксперт видит положительный аспект от введения налога для городов. Полученные деньги можно направлять на развитие инфраструктуры, в частности, на содержание достопримечательностей, парков и пляжей.

Напомним, в Налоговый кодекс РФ внесли правки, разрешающие чиновникам в субъектах вводить туристический налог. Нововведение вступит в силу с 2025 года. Каждый регион вправе самостоятельно вводить налог. Например, в Ростове-на-Дону пройдут публичные слушания, после которых решение примут представители думской комиссии.

Ранее сообщалось, что россияне выбрали направления для зимнего туризма.