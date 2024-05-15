Эксперт Синельников: на 240% вырос рост заказов на строительство бункеров

Специалист по строительству бункеров в Ростове-на-Дону Леонид Синельников рассказал, что россияне стали чаще оставлять заявки на строительство бункеров, сообщает rostovgazeta.ru . Услуга стала актуальной после начала СВО.

Эксперт сравнил данные нынешнего года с прошлым. Например, в Ростовской области количество заявок на строительство бункеров выросло на 240%. Получается, что практически в три с половиной раза жители региона стали чаще становиться потенциальными клиентами компании.

Строительство запланировано на летний период времени в связи с оптимальными погодными условиями в этот период. Эксперт не исключает, что незначительная часть людей передумает. Даже в этом случае нынешние показатели будут более высокими.

«Заинтересованность уже о многом говорит», — поясняет Леонид Синельников.

Запросы у клиентов разные. Некоторые жители хотят укрепить свои погреба, другие — построить бункеры на даче или в частном секторе.

Эксперт Синельников неоднократно пояснял, что люди обращаются в компанию, потому что их пугает обстановка в зоне СВО. Работа ПВО и обстрелы близлежащих с границей Украины регионов вызывают приступы паники, поэтому ростовчане ищут способы обезопасить себя и свои семьи. Услуга также пользуется спросом в Подмосковье и Москве. Так, в 2023 году клиентами ростовской компании становились жители столицы и Московской области. Аналогично поступали россияне, проживающие в Ленинградской области.

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