NewsNN: на ремонт бомбоубежищ в Нижнем Новгороде выделили миллионы, но объекты не готовы

В Нижнем Новгороде бомбоубежища до сих пор не готовы к тому, чтобы в них могли находиться люди. В прошлом году было подписано ряд контрактов на ремонт, но по факту большая часть пунктов выполнена не была, сообщает newsnn.ru .

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В Советском районе все бомбоубежища находятся в критическом состоянии. Зайти внутрь непросто: двери закрыты на замки. Вентиляционные шахты заброшены мусором. В одно помещение удалось зайти. Внутри разбросан строительный мусор. Таблички, что это объект укрытия, нигде нет.

«Пыльно тут, видите? Никогда сама внутри не была»; «А что, был ремонт? Не в курсе», — рассказали горожане NewsNN.

Выяснилось, что на ремонт бункера мэрия выделила 1,5 млн рублей. 31 декабря 2023 года подрядчик не выполнил все работы, как обещал. Договор расторгли.

В Канавинском районе бомбоубежище сдали в эксплуатацию. Подрядчик выполнил работы в установленный срок. Зайти внутрь не вышло из-за замка. Дверь покрыта ржавчиной, а стены разрисованы граффити.

В Ленинском районе бункеры находятся в лучшем состоянии. Они отремонтированы, чистые. Установлена надежная дверь, которую не выбьет волной в случае взрыва. Однако проблема есть с тем, как жителям пройти в помещение в случае угрозы. Ключи находятся у коммерческой организации.

Ранее мы сообщали, что вступление Украины в НАТО станет началом ядерной войны. Таким мнением поделился американский бизнесмен Илон Маск.