Эксперт Сивков: РФ готовится применить ядерное оружие против Запада

«По всей видимости, наше военное руководство предполагает, что в случае поражения войск НАТО на территории Украины они могут перейти к применению ядерного оружия», — считает эксперт.

Эксперт пояснил, как вероятнее всего могут развиваться события. Украина проиграет в зоне СВО, даже несмотря на переданную помощь со стороны НАТО. Военный альянс не простит России победы. НАТО может применять ядерное оружие по территории российских регионов. В таком случае Минобороны РФ придется принимать зеркальные меры.

Президент Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Об сообщили Минобороны РФ. Эксперт уверен, что это посыл для Запада. Россия невербально говорит Западу, что в случае необходимости мы готовы применить ядерное оружие. Также РФ дает предупреждающий сигнал, чтобы лидеры западных стран одумались от идеи отправлять в зону СВО свои войска. Эскалация конфликта закончится плохо для всех.

«Если конфликт на Украине приобретет более жесткие формы, то Россия может пойти на применение ядерного оружия», — высказал мнение военный эксперт Константин Сивков.

Ранее мы сообщали, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности применения ядерного оружия в ближайшее время.