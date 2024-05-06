Медведев назвал ядерные учения Генштаба ответом западным безумцам

России стоит быть готовой в любой момент дать ответ западным элитам, которые постепенно деградируют. Именно поэтому Генеральный штаб и проводит учения, так считает Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности РФ. Свою точку зрения он изложил в телеграм-канале.

Экс-президент считает, что правящие классы на Западе постепенно деградируют. Именно поэтому они сейчас говорят об отправке войск на Украину, в то же время не осознавая логической связи между явлениями.

«Отправка войск повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И, увы, не на территории б. Украины», - записал Медведев.

Именно поэтому Генштаб решил провести учения, которые станут решительным ответом на все провокации.

Ранее Дмитрий Медведев поздравил сограждан с Первомаем плакатом, на котором Зеленский был изображен в виде Гитлера. Украинского президента на рисунке поражали боеприпасы, которые выходили с наковальни из-под молота рабочего. Таким образом, экс-президент отметил труд россиян, которые сейчас крепят своей работой успех в зоне специальной операции.