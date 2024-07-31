Эксперт Слободкин: незарегистрированный лотерейный билет может продать даже официальный оператор

Эксперт по лотерейному и игорному бизнесу Дмитрий Слободкин рассказал, что официальный оператор может продать незарегистрированный билет, сообщает ridus.ru .

Журналист Ирина Гундарева рассказала в интернет-мессенджере о ситуации, которая произошла в одном из отделений «Почты России». Пенсионерка приобрела в рамках «Национальной лотереи» билет, номер которого оказался не внесен в систему. Эксперт Дмитрий Слободкин прокомментировал ситуацию.

С одной стороны, речь может идти о мошеннических схемах оператора. Эксперт призвал россиян приобретать билеты только в санкционированных точках. Доверять новым компаниям не стоит. Подделать билет престижной организации технически сложно.

«Люди должны смотреть. Во-первых, что они покупают. Во-вторых, существуют серии, можно их проверить, обратиться к организатору лотереи», — отметил эксперт.

Однако покупка билета по официальному каналу не всегда может обезопасить клиента. Если билет не пробивается в системе, то не всегда виноват оператор. Иногда без его ведома сотрудники могли продать незарегистрированный талон, чтобы заработать денег. Не исключена и банальная ошибка, неосознанно совершенная по вине сотрудника оператора.

Ранее сообщалось, что волгоградская медсестра выиграла 8 млн рублей в лотерею.