Волгоградская медсестра выиграла 8 млн рублей в лотерею

Волгоградская медсестра рассказала, как в первый раз в жизни случайно купила лотерейный билет и выиграла 8 миллионов рублей, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» . Деньги женщина потратит на приобретение собственной квартиры или дома.

8 марта жительница Волгограда Наталья Киселева ожидала, пока ей приготовят заказанный кофе. Она случайно заметила фирменный магазин, где продают лотерейные билеты. Решила купить три штуки, хотя ранее никогда не принимала участие в подобных розыгрышах. О приобретении она забыла.

О том, что женщина стала победительницей 8 миллионов рублей, ей сообщил сын. Наталья призналась, что не сразу поверила своей удаче. Семья живет на съемной квартире и давно мечтала обзавестись собственным жильем. Теперь мечта превратится в реальность.

Наталья работает медсестрой 20 лет. Семья вдет активный образ жизни: ездит на рыбалку и охоту на каждых свободных выходных.

Ранее выигравший один миллиард рублей в лотерею тюменец опроверг информацию об эмиграции своей семьи из России, которую распространили СМИ.