Эксперт Соловьева рассказала, как правильно выбирать саженцы роз

Эксперт Нина Соловьева рассказала, что цветоводы могут уже приобретать саженцы цветов для дальнейшей их высадки в грунт. По ее мнению, при правильном уходе растение быстро адаптируется, сообщил udm-info.ru.

Эксперт Нина Соловьева поделилась рекомендациями, как правильно выбирать саженцы. Обычно в зимний период времени стволы растений заливают воском. Корни оборачивают в полиэтиленовую пленку, в которой уложен влажный грунт или опилки. Эксперт советует выбирать крепкие стволы.

Эксперт также рекомендует обратить внимание на наличие почек. Если их нет, саженцы можно брать. Однако и наличие почек — не повод отказываться от растения.

«Часто бывает так, что почка просыпается уже по пути доставки. Иногда их высота составляет от 5 см. Тут ничего страшного нет: либо вы с ростками произведете временную посадку, либо можно просто их отщипнуть — из почки потом пойдут новые побеги», — пояснила эксперт.

По мнению эксперта, перед покупкой необходимо аккуратно отломать кусочек воскового покрытия. Черенок черного, коричневого или серо-зеленого цвета сигнализирует о том, что растение болеет. Покупать лучше черенок зеленого цвета.

Эксперт отметила, что хранить саженцы роз до высадки в грунт в подвале опасно. Во-первых, для растения не подойдет температура. Во-вторых, быстро образуется плесень или грибок. Если есть возможность, то несколько саженцев можно поместить на нижнюю полку холодильника.

«Самый подходящий вариант — это посадить в грунт. Я так делаю каждый год. Для этого понадобятся 1,5-2-литровые пластиковые бутылки, дно которых обязательно нужно продырявить», — отметила Нина Соловьева.

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