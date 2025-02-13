В РФ средняя стоимость тюльпанов почти сравнялась с ценой роз

Средняя цена тюльпанов в России перестала значительно отличаться от стоимости роз, сообщил РБК, ссылаясь на слова представителя маркетплейса Flowwow. Платформа сотрудничает с более чем 16 тыс. партнеров, среди которых большинство — цветочные магазины.

В феврале 2025 года цена одного тюльпана в монобукете или при поштучной покупке составила 231,3 руб., как сообщает представитель Flowwow. Для сравнения: средняя стоимость розы равнялась 248,6 руб.

Таким образом, разница в ценах между тюльпанами и розами снизилась до 7,4%. В прошлом году разрыв был значительным — розы стоили на 38,9% дороже тюльпанов.

Причиной почти равных цен стало рост цен на тюльпаны. За прошедший год их стоимость возросла на 25,76% (в феврале 2024 года один тюльпан стоил около 184 руб.), в то время как розы подешевели на 2,7% (тогда цена розы составила 255,55 руб.).

Ксения Петренко, руководитель розничных продаж сервиса «Русский букет», подтверждает, что стоимость эксклюзивных сортов тюльпанов превышает цену роз.

Ранее сообщалось, что мошенники перед 14 февраля придумали ряд уловок для выуживания денег у влюбленных россиян.