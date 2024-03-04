В России до 2030 года на семейную ипотеку хотят направить 1,5 триллиона рублей

В России семейная ипотека будет продлена до 2030 года. О данном факте сообщается на сайте Минфина России.

Согласно предварительным подсчетам, в 2024 году на программу из федерального бюджета направят порядка 260 миллиардов рублей. С горизонтом планирования до 2030 года, эта сумма достигнет 1,5 триллионов рублей. В Минфине также отмечают, что итоговый объем расходов будет зависеть от ключевой ставки. Была названа и мотивационная составляющая пролонгации данного вида поддержки. В первую очередь, она должна помочь улучшить ситуацию с демографией в стране, а еще помочь семьям, которые действительно в этом нуждаются. Продолжится и поддержка многодетных, которым направляют по 450 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, сколько российских активов в 2023 года конфисковали на Украине. Премьер-министр страны Шмыгаль заявил, что речь идет о сотнях миллионов долларов.