Эксперт Стародумова: повышение зарплаты до 100 тыс рублей спровоцировано инфляцией в РФ

Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова высказала мнение, что к 2027 году в России увеличится инфляция, сообщает properm.ru .

Эксперт Юлия Стародумова провела анализ прогноза Минэкономразвития на 2025–2027 годы, согласно которому к 2027 году среднестатистическая заработная плата россиян составит 100 тысяч рублей (после вычета налогов). Преподаватель заявила, что россиянам не стоит воспринимать данную информацию оптимистично. Она уточнила, что есть реальная заработная плата и начисленная.

«Реальная заработная плата — это покупательная способность заработной платы с учетом влияния изменения цен на товары и услуги», — рассказала корреспонденту Properm.ru Юлия Стародумова.

Эксперт призвала сравнить показатели роста реальной и начисленной зарплаты. В последние годы, если начисленная заработная плата и возрастает, то реальная практически сохраняется на прежнем уровне. Причина — высокий рост цен на продукты и предметы первой необходимости, а также обесценивание денег.

Не стоит забывать, что средняя зарплата в разных отраслях существенно отличается. В некоторых сферах зафиксирован острый дефицит кадров.

«Перевод экономики на государственный заказ и оборонный заказ привело к увеличению количества рабочих мест и, соответственно, рост средних заработных плат из-за острой нехватки кадров», — объяснила эксперт.

Эксперт Юлия Стародумова уверена, что если средняя заработная плата составит 100 тысяч рублей, то уровень жизни станет значительно снижаться. Значит, в России будет высоченная инфляция и дефицит кадров во многих сферах.

Ранее экономист Денис Перепелица рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как отток мигрантов после трагедии в «Крокус Сити Холле» отразится на росте инфляции и дефиците кадров на российском рынке труда.