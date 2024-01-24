Экономист Шедько заявил, что кризис в Красном море повлияет на цены в России

В 2024 году в России могут подорожать импортные продукты. Всему виной ситуация между хуситами и торговыми судами в Красном море. Об этом заявил эксперт Юрий Шедько в беседе с «Газетой.ру» .

Доктор экономических наук Юрий Шедько считает, что затяжная ситуация в Красном море может отразиться на ценах в России. Импортные товары подорожают к лету 2024 года, если история противостояния США, Великобритании и Йемена не разрешиться в течение двух месяцев.

На цены повлияет повышение стоимости логистики и транспортировки в целом. Запрашивать начнут от 50% до 100% за доставку импортных товаров, что неизбежно повысит и итоговую цену. По словам Шедько, рост стоимости ряда продуктов может составить 10% и более.

Напомним, что свою продукцию доставляют в Россию Шри-Ланка, Индия и еще ряд стран, чьи корабли оказались под угрозой в Красном море. Водный транспорт вынужден следовать альтернативным логистическим маршрутам в обход Африки, что вызвало новые крупные затраты на путь. Сказывается это не только на итоговой цене, но и на сроках доставки.

Ранее сообщалось, что хуситы снова атаковали американский корабль.