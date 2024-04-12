Эксперт Стародумова предупредила о скором подорожании вина

Эксперт считает, что подорожание произойдет в течение 2024 года минимум на 100 рублей. Не исключено, что цены станут выше на 150 рублей за бутылку напитка. Причина роста — увеличение стоимости акциза, который введут с 1 мая.

Изначально предполагалось, что увеличение стоимости будет намного существеннее. Затем депутаты внесли ряд изменений в законопроект, что снизило итоговую стоимость продукции. Акциз поднимают с целью поддержки отечественного производителя.

С 1 мая стоимость акциза будет стоить 119 рублей (за один литр напитка). Утверждены также сроки дальнейшего повышения, которое пройдет в два этапа на протяжении 2025 года.

Эксперт отмечает, что в курортных городах точно не стоит ожидать снижения цен на винную продукцию.

Некоторые россияне предпочитают употреблять более крепкие спиртные напитки, причем изготавливают их самостоятельно. Адвокат Александр Карабанов перечислил ситуации, когда самогонщик может попасть под статью.