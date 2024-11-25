Эксперт Стрельников назвал причины роста юаня

Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников высказал мнение, почему курс китайского юаня на Московской бирже впервые с 9 октября 2023 года превысил 14 руб., сообщил inkazan.ru.

Эксперт назвал несколько причин. Во-первых, геополитическая ситуация на данный момент напряженная, что негативно влияет на стабильность российского рубля. В сложившихся условиях, по мнению Стрельникова, происходит укрепление юаня. Ослабление поддержки рубля также спровоцировано решением Министерства финансов РФ о сокращении объемов валютных продаж.

Во-вторых, на рубль негативно влияет снижение объемов экспорта и рост импорта. По мнению эксперта, происходит дисбаланс в спросе и предложении валют. Александр Стрельников назвал еще одну причину — результат действий санкций, введенных Западом. Экономист предположил, что ослабление рубля продолжится. Государство может принять меры по стабилизации валютного рынка.

«Аналитики прогнозируют, что курс юаня может продолжить расти и достичь новых максимумов, возможно до 14,4 и 14,7 рублей за юань. Власти России пока не проявляют беспокойства по поводу девальвации рубля, так как это может быть выгодно для бюджета», — рассказал Inkazan Александр Стрельников.

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