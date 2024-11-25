Эксперт Стрельников рекомендует на Новый 2025 год выбирать универсальные подарки

Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников рекомендует выбирать в качестве подарков на Новый год универсальные вещи, сообщил 56orb.ru.

Эксперт считает, что востребованными остаются такие подарки: смарт-часы, беспроводные наушники или фитнес-трекеры. Актуальным будет любой другой гаджет. По мнению Стрельникова, классика жанра — интересная книга. Важно выбрать жанр, который нравится адресату подарка. Кроме того, удачным подарков эксперт считает сертификат. Например, на услуги, поход в ресторан или для покупки в магазине.

Супругам эксперт советует подарить календарь с семейными фотографиями, наборы для барбекю или выпечки, технику для дома. В качестве подарка для мужчины эксперт назвал аксессуары, которые дополнят любой образ. Если мужчина занимается спортом, то спектр выбора широкий. Так, можно презентовать абонемент или спортинвентарь.

Женщина же обрадуется косметическому набору или диффузорам. Обратить внимание эксперт также советует на перчатки и шарфы. При выборе подарка для ребенка Александр Стрельников советует учитывает его увлечения и наклонности.

«Игры помогут развивать логику и творческое мышление. Укулеле или синтезатор могут вдохновить ребенка на занятия музыкой», — рассказал эксперт.

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