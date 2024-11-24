Стало известно, какие суммы денег готовы потратить россияне на новогодние подарки близким

По данным результатов исследования SuperJob, наибольшие суммы на подарки близким и друзьям на Новый год готовы потратить жители столицы. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Уточняется, что в среднем москвичи готовы отложить на данную статью расходов почти 21 тыс. рублей. Также чуть меньше готовы потратить жители Красноярска, а жители северной столицы откладывают около 19 тыс. рублей, у жителей Волгограда на данные цели предусмотрен расход в сумме 16 тыс. рублей.

Отмечается, что при этом две трети участников исследования планируют сделать подарки близким, треть — любимому человеку, также пятая часть — друзьям, а 15% — себе. Только 13% респондентов готовы порадовать подарками своих коллег, а 14% — никому ничего не подарят.

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