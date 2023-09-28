Эксперт Тикунов: На вкладах в периоды повышения ключевой ставки ЦБ легко заработать деньги

В период повышения ключевой ставки процентные ставки по депозитам могут превышать инфляцию. Эксперт Георгий Тикунов рекомендует пользоваться таким моментом и преувеличивать собственный капитал, сообщает newstracker.ru .

Эксперт предлагает самостоятельно посчитать, имея такие вводные: 6–7% - это прогнозируемая годовалая инфляция на 2023 год. Депозитные ставки, которые в настоящее время предлагает большая часть российских банков, - это 9-10%. Очевидно, что реальная доходность превысит ожидания. Эксперт рекомендует населению не бояться и хранить деньги только в банках.

Эксперт также рассказал, что стало причиной повышения ключевой ставки – на рынке сохранился высокий инфляционный риск в первую очередь из-за нестабильности валютного курса. Спрос на товары превысил их производство, пояснил Георгий Тикунов. Желание людей покупать какие-либо товары, опасаясь, что они станут со временем дороже, еще больше провоцирует инфляцию. Изменение ставки было выполнено не с целью того, чтобы стабилизировать курс, а для поддержания уровня инфляции.

«Принятое на последнем заседании Совета директоров Банка России решение по ключевой ставке обеспечит такую динамику денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которая поможет вернуть инфляцию к 4% в следующем году», - считает управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов

Повышение ключевой ставки всегда провоцирует увеличение процентных ставок у банков из-за подорожания денег на финансовом сегменте.

«При прочих равных изменение краткосрочных ставок на межбанковском рынке на 1 п. п. приводит к изменению среднерыночных ставок по краткосрочным кредитам на 0,8 п. п. за 2–4 месяца, по долгосрочным кредитам — на 0,8 п. п. в срок до 6–8 месяцев», - поясняет NewsTracker Георгий Тикунов

Эксперт также рассказал об особенностях плавающего и фиксируемого курса (в РФ с 2014 года плавающий курс рубля).

«Плавающий курс позволяет экономике с меньшими потерями подстраиваться под изменения внешних условий и проводить независимую денежно-кредитную политику. При фиксированном курсе мы были бы вынуждены брать на себя риски, которые есть в экономиках других стран. Также плавающий курс уравновешивает интересы экспортеров и импортеров на рыночных принципах», - рассказал Тикунов

Эксперт также ответил на многие другие вопросы, связанные с экономикой и финансами, во время интервью с корреспондентом NewsTracker.

Ранее эксперты поделились мнением, стоит ли при нынешнем значении ставки оформлять ипотеку.