Эксперт Тымчик назвал преимущества возвращения западных брендов

GR-специалист и генеральный директор ГК «Элементум Технолоджис» Вадим Тымчик высказал мнение, что возвращение западных брендов в Россию может оказать одновременно положительное и негативное влияние на экономику страны, сообщил inkazan.ru.

Эксперт считает, что возвращение брендов приведет к более жесткой конкуренции. Отечественные компании будут стремиться улучшать качество предлагаемой продукции. Стоимость товаров снизится из-за большего количества предложений.

По мнению эксперта, возвращение иностранных компаний — это возможность приобретать современные программы и оборудование, которые могут улучшить отечественное производство. Вадим Тымчик указал на еще одно преимущество — расширение ассортимента.

«Важно учитывать, что изоляция от международной конкуренции может привести к застою и снижению качества продукции. Поэтому в данном случае необходимо тщательно взвесить все за и против, чтобы найти оптимальный баланс между защитой национальных интересов и интеграцией в мировую экономику», — отметил эксперт.

Вадим Тымчик отметил, что возвращение иностранных компаний может также спровоцировать снижение доли на рынке российских компаний. Причина — конкуренция. Западные фирмы будут иметь больше прав в условиях санкций. Еще один недостаток — российские предприятия снова окажутся зависимыми от иностранных партнеров. Международная политика может развиваться по-разному. В случае кризиса РФ придется снова адаптироваться, если компании опять покинуть рынок.

Ранее экономист Анисимова назвала причины непростого возврата западных брендов в Россию.