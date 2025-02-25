Экономист Анисимова назвала причины непростого возврата западных брендов в Россию

По словам экономиста Анны Анисимовой, западные бренды, желающие вернуться на отечественный рынок после ухода в 2022 году, столкнутся с серьезными проблемами. Об этом сообщает Life.ru.

Она подчеркнула, что этим компаниям придется провести всесторонний анализ и пересмотреть прежние бизнес-модели. Так, многие из них при выходе из России заключали сделки, которые предусматривали возможность обратного выкупа активов, тем не менее условия данных соглашений теперь оказываются недостаточно продуманными с учетом нового законодательства и изменившейся геополитической обстановки.

По мнению эксперта, западным брендам придется заново оформлять товарные знаки, что связано с риском утраты ранее закрепленных прав, если местные игроки рынка успели зарегистрировать схожие обозначения. Помимо этого, юридические трудности ведут к длительным судебным разбирательствам и дополнительным расходам. Также западным компаниям будет тяжелее завоевать доверие аудитории, к тому же значительно подорожали арендные ставки в торговых центрах и офисных зданиях.

Она добавила, что все вышеуказанные факторы в совокупности создадут ситуацию, когда возвращение на отечественный рынок превратится не в возвращение к прежним условиям, а в стремление заново выстроить бизнес.

Ранее эксперт Рождественская определила причины появления сообщений о возвращении западных брендов.