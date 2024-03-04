Эксперт Угренинов пояснил, как определить мощность магнитной бури

Специалисты проинформировали, что после мощной вспышки на Солнце была зафиксирована сильная магнитная буря. В ряде регионов жители могли наблюдать за северным сиянием, хотя подобное природное явление не свойственно этим территориям. Речь идет о Ленинградской, Нижегородской, Тверской областях. Люди активно делились фото и эмоциями в социальных сетях.

Специалисты отмечают, что причиной магнитной бури стали выброшенные в конце февраля солнечные вещества. Мощность удара магнитной бури по Земли составила четыре балла. Астроном Виталий Угренинов отметил, что максимальный показатель мощности — это девять баллов, а отсчет начинают с нуля. Специалисты также всегда указывают G-индекс. Эксперт пояснил, что он демонстрирует силу бури. Начинается от единицы и достигается отметки пять.

Ранее врач общей практики Мария Беляева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как магнитные бури влияют на самочувствие людей, что происходит в организме.