Эксперт Вайс рассказал о специфике ценообразования регионального рынка недвижимости

Член комиссии по цифровым финансовым активам Торгово-промышленной палаты РФ Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Вайс допустил рост цен на недвижимость в Республике Башкортостан, сообщил mkset.ru.

Александр Вайс ссылается на прогнозы экспертов, согласно которым рост цен на недвижимость по всей России составит от 10 до 15%. Тенденция отразится и на рынке республики. По мнению эксперта, региональный рынок недвижимости всегда имеет собственную специфику ценообразования.

Например, в Уфе распространяется практика строительства жилья в пригородной зоне. Соответствующее решение позволяет снизить цены на недвижимость, как в центре города, так и в пригороде. По мнению эксперта, умеренный спрос на недвижимость обусловлен инфляцией, а также активной выдачей банками ипотек населению.

«По данным Минстроя Башкирии, целевой показатель объемов строительства в 2024 году составил для региона 3,35 млн кв. м. Цены за 2024 год на первичное жилье в Уфе выросли на 14%, а «вторичка» подорожала на 12%. И продаж за прошлый год не сказать, что было много: колебание цен на недвижимость составляло от 1% до 4%», — рассказал Mkset эксперт Александр Вайс.

Эксперт считает, что в 2024 году жители региона предпочитали арендовать жилье. С целью экономии они отказывались от оформления ипотеки и ждали более выгодные предложения. Параллельно выросла стоимость аренды недвижимости на первичном и вторичном рынке.

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