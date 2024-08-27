Эксперт Валишвили: увеличение МРОТ до 30 тыс. руб. приведет к инфляции

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили рассказала о негативных последствиях увеличения МРОТ до 30 тыс. руб., сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат Ярослав Нилов проинформировал, что в Государственной думе в ближайшее время могут рассмотреть законопроект об увеличении МРОТ до 30 тыс. руб. Эксперт Мери Валишвили уверена, что такие резкие нововведения в первую очередь приведут к инфляции.

Рост заработной платы, который пропорционально соответствует производительности труда, приводит к положительным изменениям в экономике. Резкие перепады и необдуманные решения негативно отразятся на качестве жизни россиян, пояснила эксперт.

«В первую очередь оплата труда должна коррелировать с его производительностью», — пояснила «Абзацу» эксперт Мери Валишвили.

Эксперт уточнила, что размер МРОТ на данный момент устанавливается пропорционально медианной заработной плате за предыдущий год.

Ранее сообщалось, что депутат Нилов назвал «прожиточным мизером» новые нормы выплат по МРОТ.