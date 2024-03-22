«Придется подкрашивать»: чем отличается содержание китайских, европейских и отечественных авто

В условиях санкций и ухода с рынка России зарубежных автобрендов граждане все более активно пересаживаются на китайские машины. Однако не все до конца понимают, чего ждать от новой для них техники, а потому относятся к ней с подозрением.

Автоэксперты объяснили нам, в чем эксплуатация, содержание и обслуживание авто из КНР отличаются от взаимодействия с европейскими и российскими брендами.

Больше поломок

«Китайские автомобили отличаются от привычных нам иномарок и отечественных машин в первую очередь тем, что они по максимуму оснащены электроникой, даже если речь идет о недорогих моделях. За счет этого мониторинг проблем упрощается, но немного увеличивается стоимость обслуживания — больше вариантов поломок и сложность работ», — сообщил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Илья Ушаев.

Системы безопасности у транспорта из Поднебесной, по словам нашего собеседника, тоже вызывают вопросы — они не проверяются по понятным и знакомым россиянам европейским стандартам. Это значит, что они как минимум требуют настороженности и внимания.

«Лакокрасочное покрытие в принципе у большинства автомобилей плохое, но у китайцев оно предельно плохое. То есть, любые отлетевшие от колес камни, задевшие кузов ветки и прочие сюрпризы с большей вероятностью станут причиной возникновения сколов или царапин. Их придется подкрашивать или ликвидировать иными способами чаще, чем в случае с иномарками», — предупредил собеседник.

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«Капиталка» в 3 раза чаще

Аккумуляторы в китайских машинах, добавил он, стоят меньшей емкости, а двигатели и коробки передач рассчитаны на меньший пробег. После 100 тысяч пройденных километров они уже ломаются, тогда как европейские иномарки оснащаются агрегатами, выдерживающими 300-400 тысяч.

Получается, дорогостоящий ремонт придется производить как минимум в три раза чаще.

Отличия — миф?

Иного мнения придерживается Юлия Комарова — автоэксперт, предприниматель и эксперт по управлению бизнесом, продажами и командами.

«Сейчас нет каких-то критических отличий китайского автомобиля от европейских иномарок или отечественного транспорта. Все сделано достаточно качественно, нет никакой необходимости менять масло чаще или делать какой-то супер-антикор. Эксплуатируется автомобиль ровно так же, как и любой другой, дополнительных вложений не требует. На мой взгляд, на данный момент китайский автопром такой же качественный, как и то, к чему мы уже привыкли. Я занималась запуском на рынок Geely, Changan, Chery и могу сказать, что их качество ни в коей мере не уступает аналогам», — заверила Комарова.

Лакокрасочное покрытие, антикоррозия, периодичность обслуживания и прочее у китайских авто, сообщила наша собеседница, такая же, как у отечественных и европейских. В то же время есть еще и плюс — гарантия на продукцию из КНР дольше.

Ранее мы называли главные недостатки китайских машин.