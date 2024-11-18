Эксперт Виноградов назвал причину подорожания овощей и фруктов

Гендиректор Finance.ru Виталий Виноградов высказал мнение, что причина роста цен на овощи и фрукты связана с сезонностью товаров, сообщил karelinform.ru.

Эксперт пояснил, что овощи и фрукты, собранные на полях и в садах, уже закончились. Теперь продукцию продают ту, которая была выращена в теплицах, предполагает Виноградов. Специализированные помещения необходимо отапливать и обеспечивать хорошим освещением. Эксперт уточнил, что в итоге дополнительные расходы вложены в конечную сумму продуктов.

Продавцы также реализуют импортный товар. Эксперт напомнил, что поставщикам необходимо вложить в стоимость продукции траты на доставку и правильную транспортировку. По мнению Виноградова, к зиме в первую очередь традиционно подорожают помидоры, огурцы и зелень.

«Фрукты, такие как цитрусовые, яблоки и бананы, которые поступают из-за рубежа, зависят от курсов валют, стоимости логистики и таможенных пошлин», — пояснил специалист.

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