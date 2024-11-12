Жителям Подмосковья рассказали, какие продукты полезно включать в свой рацион поздней осенью

Поздней осенью в рацион питания полезно включать овсяные хлопья, бананы, фасоль, жирную рыбу, говядину, цитрусовые и ягоды. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова, передает Министерство здравоохранения Московской области.

По ее словам, в них содержатся витамины и микроэлементы, которые помогут предотвратить слабость и потерю жизненных сил. Для восполнения дефицита витамина С она также советует делать напитки из шиповника, облепихи и клюквы.

«Яркие спелые овощи и фрукты пойдут на пользу в холодное время года, ведь они содержат множество антиоксидантов. При выборе повседневных блюд важно помнить, что сбалансированный рацион поможет чувствовать себя лучше и снизит риск слечь с простудой», — заключила Сухорукова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.