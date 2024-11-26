Эксперт Виноградов прогнозирует снижение цен на технику в январе 2025 года

Гендиректор компании Finance.ru Виталий Виноградов высказал мнение, что зимой 2025 года некоторые товары и услуги могут стать доступнее для россиян, сообщил karelinform.ru.

Эксперт считает, что в преддверии новогодних праздников продавцы стремятся привлечь покупателей. Они устанавливают скидки и объявляют сезонные распродажи. Тенденция, по мнению эксперта, сохранится и в первые месяцы 2025 года. Продавцам выгодно освободить место для того, чтобы приобрести новые более современные модели товаров. Самые большие скидки обычно предлагаются на модели прошлого года и сезонные товары.

Виталий Виноградов отметил, что примерно в феврале начнется распродажа зимней одежды по аналогичной причине — продавцы заинтересованы освободить склады и прилавки для новой весенней коллекции.

Эксперт Виноградов спрогнозировал, что после Нового года некоторые туроператоры снизят цены. В первую очередь скидки распространятся на менее популярные направления. По мнению эксперта, подешевеют и некоторые другие услуги.

Ранее сообщалось, что эксперт Стрельников рекомендует россиянам на Новый 2025 год выбирать универсальные подарки.