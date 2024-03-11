Эксперт Воронин рассказал, есть ли у активистов шансы спасти Мельницу Гулиева

Периодически общественники привлекают внимание к объекту исторического значения — Мельнице Гулиева. После недавней пиар-акции о памятном архитектурном объекте снова все заговорили. На здании появился баннер с надписью:

«Я разрушена твоим равнодушием».

Реставратор Игорь Воронин рассказал, в чем уникальность здания. Оно построено из известняка и состоит из шести этажей. Уверенно стоит на подвижном каркасе, «дышит» и переносит любые подземные толчки. Есть все шансы восстановить объект, уверен эксперт.

Проблема в том, что возле здания строят другой объект. Собственник данного земельного участка допустил ряд нарушений, которые были выявлены сотрудниками Ленинской прокуратуры. Реставратор успокоил горожан. Собственник не сможет просто снести объект. Для этого необходимо получить разрешение.

«Единственное, зачем стоит сейчас следить — за документацией, которая вывешивается на сайте Управления по охране памятников. Подогнать втихую трактор и свалить мельницу, не получится из-за охранного статуса последней. Подобный поступок будет уголовным преступлением. Сначала нужно получить санкцию, снять памятник с госучета», — отмечает эксперт.

Эксперт поблагодарил неравнодушных россиян, которые отстаивают сохранность исторического культурного наследия.

Напомним, Мельница Гулиева расположена в Ставрополе.

Ранее жители Владивостока благодарили местную администрацию за реставрацию скульптуры советских времен «Рыбок».