«Ассоциируются с молодостью»: Жители Владивостока благодарят за реставрацию «Рыбок»

В 1980 году на набережной Владивостока установили скульптуру, которую горожане назвали «Рыбками». В нынешнем году администрация города решила провести реконструкцию объектов. Мнение общественности о необходимости сохранения советского наследия разделилось, сообщает vostokmedia.com .

Некоторые горожане уверены, что не стоит реставрировать подобные объекты. Они потеряли свою актуальность. На месте композиций из смальты (колированного, толстого стекла) лучше установить современные скульптуры. Нашлась и та категория людей, который выступили за сохранение первозданного вида набережной.

«К нашему удивлению, в процессе работы мы увидели насколько теплое и трогательное отношение к этим фигурам у горожан. Они благодарили нас и мэрию города за то, что взялись за эту работу. Говорили, что рыбки ассоциируются с их молодостью. В итоге мы прониклись к этому проекту, как к собственному детищу», — рассказывает Валентин Никитин, генеральный директор компании-подрядчика «Альфа-Регион», которая выполнила реставрационные работы и благоустройство прилегающей территории по заказу мэрии города.

Сложности во время реставрации возникли из-за того, что ранее арт-объект был уже неоднократно отремонтирован, но без соблюдения необходимых требований.

«Несколько лет назад элементы скульптурной композиции покрасили масляной краской. Подделывали элементы, камушки разные вставляли, глаза рыбам изменили, и другие новшества вносились, которые только портили композицию», — рассказал художник творческой группы «33+1» Павел Шугуров.

«Некоторые куски смальты были просто заменены камнями, а потом, чтобы придать им единый вид, закрыли все это краской. Глаза некоторых рыб были сделаны из обычных камней и донышек стеклянных бутылок, которые уже потрескались, придавая рыбкам плачевный вид», — отметил Валентин Никитин.

Пришлось поочередно применять различные технологии, чтобы снять верхний слой краски.

«Мы перепробовали много техник, чтобы снять краску — это и разные растворители, и специальные смывки, и безабразивный способ, но у нас ничего не получалось, краска оставалась в порах. Прибегли к тяжелой артиллерии — применили пескоструйный аппарат, заряженный микрокальцитом. Это интересная технология, которая позволяет снять слой, оставив объект невредимым», — рассказал об особенностях работы над скульптурами Валентин Никитин.

Все рыбки были восстановлены: глаза заменены стеклом, а инородные объекты ликвидированы. Много времени пришлось потратить на то, чтобы восстановить бетонные конструкции разной формы, на которых установлен арт-объект. Художник Павел Шугуров рассказал, что перед началом работы просмотрел множество фотографий, на которых скульптура запечатлена еще до всех реставраций.

«В ходе реставрационных работ мы были на связи с ее автором, который консультировал нас», — рассказывает Павел Шугуров.

Художник выразил надежду, что местные власти решать провести реставрацию и других объектов, которые были сооружены еще во времена СССР.