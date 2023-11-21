«Ассоциируются с молодостью»: Жители Владивостока благодарят за реставрацию «Рыбок»
Фото: [©Александр Гращенков/РИА Новости]
В 1980 году на набережной Владивостока установили скульптуру, которую горожане назвали «Рыбками». В нынешнем году администрация города решила провести реконструкцию объектов. Мнение общественности о необходимости сохранения советского наследия разделилось, сообщает vostokmedia.com.
Некоторые горожане уверены, что не стоит реставрировать подобные объекты. Они потеряли свою актуальность. На месте композиций из смальты (колированного, толстого стекла) лучше установить современные скульптуры. Нашлась и та категория людей, который выступили за сохранение первозданного вида набережной.
«К нашему удивлению, в процессе работы мы увидели насколько теплое и трогательное отношение к этим фигурам у горожан. Они благодарили нас и мэрию города за то, что взялись за эту работу. Говорили, что рыбки ассоциируются с их молодостью. В итоге мы прониклись к этому проекту, как к собственному детищу», — рассказывает Валентин Никитин, генеральный директор компании-подрядчика «Альфа-Регион», которая выполнила реставрационные работы и благоустройство прилегающей территории по заказу мэрии города.
Сложности во время реставрации возникли из-за того, что ранее арт-объект был уже неоднократно отремонтирован, но без соблюдения необходимых требований.
«Несколько лет назад элементы скульптурной композиции покрасили масляной краской. Подделывали элементы, камушки разные вставляли, глаза рыбам изменили, и другие новшества вносились, которые только портили композицию», — рассказал художник творческой группы «33+1» Павел Шугуров.
«Некоторые куски смальты были просто заменены камнями, а потом, чтобы придать им единый вид, закрыли все это краской. Глаза некоторых рыб были сделаны из обычных камней и донышек стеклянных бутылок, которые уже потрескались, придавая рыбкам плачевный вид», — отметил Валентин Никитин.
Пришлось поочередно применять различные технологии, чтобы снять верхний слой краски.
«Мы перепробовали много техник, чтобы снять краску — это и разные растворители, и специальные смывки, и безабразивный способ, но у нас ничего не получалось, краска оставалась в порах. Прибегли к тяжелой артиллерии — применили пескоструйный аппарат, заряженный микрокальцитом. Это интересная технология, которая позволяет снять слой, оставив объект невредимым», — рассказал об особенностях работы над скульптурами Валентин Никитин.
Все рыбки были восстановлены: глаза заменены стеклом, а инородные объекты ликвидированы. Много времени пришлось потратить на то, чтобы восстановить бетонные конструкции разной формы, на которых установлен арт-объект. Художник Павел Шугуров рассказал, что перед началом работы просмотрел множество фотографий, на которых скульптура запечатлена еще до всех реставраций.
«В ходе реставрационных работ мы были на связи с ее автором, который консультировал нас», — рассказывает Павел Шугуров.
Художник выразил надежду, что местные власти решать провести реставрацию и других объектов, которые были сооружены еще во времена СССР.