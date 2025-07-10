Госдума отказалась сокращать рабочий день в жару

Госдума отклонила законопроект, который предлагал сокращать рабочий день при экстремальной жаре. Инициатива предполагала уменьшение смены на 1–4 часа — в зависимости от температуры, но депутаты сочли ее избыточной. Об этом сообщает РИА Новости.

Попытка ввести «жаркие» нормы рабочего дня провалилась в Госдуме. Законопроект, предлагавший сокращать смену при температуре от 28,5 градуса, не нашел поддержки. Авторы инициативы ссылались на необходимость защиты здоровья работников, но парламентарии решили, что действующих санитарных правил достаточно.

Сейчас работодатели не имеют права официально укорачивать рабочий день из-за жары — только объявлять простой с частичной оплатой. При этом по СанПиНам они обязаны обеспечивать безопасные условия, но не всегда могут это сделать.

Как пояснил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, климат меняется и жара становится серьезной угрозой. В Европе от аномальной температуры уже гибли люди, а в России работники в зной часто страдают от перегрузок. Однако депутаты сочли, что законопроект создаст лишнюю бюрократию и не решит проблему системно.

Ранее стало известно, что экстремальная жара в Москве и Подмосковье ненадолго спадет в выходные дни 12 и 13 июля.