Эксперт: Всего 3 правила помогут подготовить организм к новогоднему застолью

Фитнес-тренер, нутрициолог Олеся Николаева поделилась эффективными способами, как не переесть в новогоднюю ночь или на корпоративе, сообщает newizv.ru.

Правило 1. Не стоит приходить на корпоратив голодным. Аналогично и в новогоднюю ночь. Тактика терпеть до 12 ночи неэффективная. Тогда человек съест в два раза больше, чем обычно. Это увеличит нагрузку на органы пищеварения.

Правило 2. На корпоративе тщательно выбирать, что пробуете. Лучше отказаться от многослойных блюд, особенно с содержанием различных соусов. При приготовлении праздничного меню эксперт советует выбирать те блюда, которая отличаются своей легкостью. Если празднуете в гостях, положите в свою тарелку овощные салаты или легкоусвояемые блюда из рыбы и мяса.

Правило 3. Стараться придерживаться здорового образа жизни весь год. Во время новогоднего застолья не стоит игнорировать рекомендации врача, если имеются хронические заболевания.

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