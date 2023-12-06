Родственники, алкоголь и траты: выяснилось, почему россияне ругаются на новогодних каникулах

Длинные новогодние каникулы несут в себе атмосферу праздника и возможность больше времени провести в кругу семьи и друзей, но с другой стороны, являются временем повышенного травматизма и ссор. Психолог Марина Философ рассказала о причинах, по которым люди ругаются в Новый год.

Ожидание — реальность

Наиболее частая причина ссор — несбывшиеся ожидания, пояснила эксперт.

«У каждого члена семьи могут быть свои представления и ожидания о подарках, которые он получит, о том, как пройдут праздничные дни. Несовпадение желаемого и действительного может стать причиной испорченного настроения на все праздники. Предотвратить это очень просто. Разговаривайте друг с другом. Договоритесь о бюджете на подарки, о том как вы будете праздновать», — рассказала специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ссоры могут произойти в паре и из-за планов родственников. Классическая ситуация: когда родители с обеих сторон ожидают детей к себе в гости и требуют внимания, а супруги не могут договориться о том, к кому пойдут первым. Иногда и вовсе появляется желание побыть вдвоем, но родственники или друзья приезжают с сюрпризом, добавила собеседница.

Отметить на широкую ногу

Также она подчеркнула, что желание праздновать на широкую ногу, путешествовать, делать дорогие подарки, богато накрывать стол, без учета своего реального лимита средств, тоже грозит привести к серьезным ссорам как в момент праздника, так и какое-то время после него.

«Особенно это актуально, если в результате трат вы попали в долги или создали перерасход не совместно. Например, кто-то из партнеров не счел нужным считать деньги. Чтобы такого не происходило, следует осознать уровень своей жизни и уметь создавать праздник по средствам. Или хотя бы готовиться к празднику заранее — например, за год», — пояснила психолог.

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Алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя — самый главный пункт, добавляет эксперт.

«Тут у каждого свое «чрезмерно». Важно помнить, что даже небольшая доза алкоголя вводит человека в искаженное восприятие реальности, ослабляет контроль над эмоциями. А какие эмоции вы подавили? Явно не любовь и радость. Сокращение употребления алкоголя сделает ваш праздник более безопасным. Научитесь веселиться трезвыми, тогда все ваши дни станут более радостными», — подытожила Философ.

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