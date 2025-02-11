Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев высказал мнение, что подготовка антироссийских провокаций со стороны СБУ свидетельствует о намерении Украины сорвать возможные переговоры с Россией, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт высказал мнение, что Украина пытается любыми способами выставить Россию в отрицательном свете перед возможными переговорами о завершении вооруженного конфликта. По мнению Журавлева, раньше представители российской оппозиции были выгодны Киеву. Теперь, когда приходит время для переговоров, Украина решила использовать оппозицию в своих целях.

«Убийство несистемной оппозиции украинским спецслужбам необходимо только для того, чтобы перед самым началом переговорного процесса очернить Россию», — пояснил эксперт.

Эксперт Дмитрий Журавлев напомнил о недавнем заявлении президента США. Так, Дональд Трамп предположил, что Украина может стать частью России. По мнению Журавлева, украинское правительство могло с опасением отнестись к таким словам и активизировать свою деятельность по организации провокаций.

Ранее сообщалось, что СВР предупредила о готовящихся антироссийских провокациях со стороны СБУ.