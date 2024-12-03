Эксперты Бахтурина и Хрусталь рассказали, можно ли похудеть до Нового года

Эксперты Акулина Бахтурина и Эллина Хрусталь едины во мнении, что похудеть до Нового года еще можно успеть. Однако не стоит рассчитывать на потерю большого количества килограмм, сообщил properm.ru.

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина высказала мнение, что перед началом похудения предстоит определить цель. Эксперт считает, что резкое снижение веса на 10 килограммов негативно отразится на здоровье. Важно поставить более реалистичную цель.

Секрет похудения заключается в трех правилах — нормированный день, правильное питание и физические нагрузки. Начать лучше с утренней зарядки и вечерней разминки, постепенно увеличивая нагрузки. Изменения должны проходить постепенно, чтобы организм не ощутил стресса.

Создатель Академии фитнеса Ellina fitnes Эллина Хрусталь считает, что похудеть до Нового года возможно, но сложно. Эксперт рекомендует начинать процесс постепенно. Сначала лучше изменить питание, исключив жирные и сладкие блюда. При выборе тренировок важно учитывать медицинские показания. Специалист рекомендует заниматься под руководством опытного тренера.

Ранее сообщалось, что эндокринолог Вейцман развеяла миф, что можно безопасно похудеть на уколах «Оземпика» и его аналогов.