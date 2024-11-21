Эксперты «Доминго» перечислили преимущества и недостатки подвесного унитаза

Эксперты «Доминго» перечислили преимущества и недостатки подвесных унитазов, которые совсем недавно вошли в моду, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

К преимуществам отнесли следующие характеристики. Во-первых, подвесной унитаз облегчает уборку ванной комнаты. Во-вторых, конструкцию легко регулировать по высоте, что делает пользование им удобным для всех членов семьи. Кроме того, по мнению экспертов, подвесной унитаз будет практичен для людей с инвалидностью.

К недостаткам эксперты отнесли высокую стоимость унитазов по сравнению с обычными конструкциями. Однако в «Доминго» отметили, что в некоторых случаях можно заплатить деньги за комфорт для предмета, которым покупатель будет пользоваться не один год.

Еще один пункт эксперты отнесли больше к негативным. Так, выполнить монтаж самостоятельно достаточно сложно. Однако есть альтернативный вариант — пригласить мастера. Для ремонта или замены какой-либо комплектующей снимать полностью унитаз или ломать стену необходимости нет. Все коммуникации скрыты, но доступны.

Ранее сообщалось, что инвестор Симанчук определила метод без рисков сэкономить на покупке квартиры в столице.