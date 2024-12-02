Эксперты Доминго рассказали, как украсить квартиру к Новому году

Эксперты Доминго поделились рекомендациями, как россиянам украсить квартиру к предстоящим новогодним праздникам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Новогодняя елка считается одним из главных атрибутов праздника. Эксперты рекомендует не перегружать лесную красавицу игрушками и гирляндами.

«Помните, что все хорошо в меру», — отметили эксперты.

По мнению экспертов, красивым украшением квартиры станет камин. Обычно приборы имитируют огонь, что создает в помещении атмосферу тепла. Особое внимание можно уделить зоне возле камина, украсив ее новогодними атрибутами.

Эксперты также при декоре помещений рекомендуют обратить внимание на текстиль. Маленькие подушки, теплые пледы, пушистые ковры, подобранные в единой цветовой гамме, создадут уютную атмосферу, предполагают специалисты.

На стену эксперты советуют повесить адвент-календарь, который понравится, как взрослым членам семьи, так и детям. Волшебную атмосферу помогут создать светодиодные и ароматические свечи, проекторы, ночники.

Ранее сообщалось, что тренд-аналитик Каравайцева поделилась рекомендациями о сочетании цветов и выборе наряда для празднования Нового 2025 года.