Эксперты Foreign Affairs подсказали Зеленскому, как обойти запрет на переговоры с РФ

Эксперты Foreign Affairs уверены, что переговоры между Украиной и Россией с целью завершения СВО — это неизбежность. Президенту Украины и его команде необходимо аккуратно внести некоторые изменения в ранее оглашенные решения, чтобы дать возможность проведению переговоров, при этом внешне будто бы не изменив своей позиции.

Эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро уверены, что начать необходимо с внесения изменений в законопроект, который запрещает Украине вести любые переговоры с Россией. Сделать это необходимо тонко. Например, можно добавить пункт, что запрещено участвовать в переговорах президенту страны, но не другим представителям украинской власти.

Не стоит не реагировать на влияние Запада на то, как скоро могут начаться российско-украинские переговоры. Политикам необходимо сделать какое-либо публичное заявление о смягчении своего отношения.

«Важно отметить, что эти действия обратимы. Суть в том, чтобы убедительно продемонстрировать намерение и предоставить другой стороне возможность ответить взаимностью», — отмечают эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро.

От слов стоит переходить к действиям. Например, можно отменить некоторые санкции при условии, что конфликт будет разрешен в скором времени. США и ЕС могут назначить спецпредставителей по конфликтной дипломатии в рамках будущих переговоров.

«И все стороны должны сигнализировать о своей открытости к возможным переговорам. Это потребует от воюющих сторон и их союзников предпринять односторонние шаги, которые донесут их намерения до другой стороны. Такие сигналы могут включать изменения в риторике, назначение специальных посланников для переговоров, добровольные ограничения на нанесение глубоких ударов и обмен военнопленными», — уверены эксперты.

Эксперты предупредили, что переговоры состоятся очень нескоро. Предложенными ими рекомендации лишь позволят начать процесс обсуждения самих переговоров, что уже станет шагом к мирному согласованию.

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