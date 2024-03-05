По информации источника, многие представители Североатлантического альянса негативно отнеслись к произошедшему. Кто-то назвал меры, которые Германия предпринимает для обеспечения безопасности секретных данных, «вялыми», а кто-то отметил, что ФРГ такими действиями никак «не удивило».

Накануне главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала разговор офицеров бундесвера, в котором они обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью ракет Taurus. При этом они отмечали, что такие действие не должны ввязать Берлин в конфликт.

Позже утечку данных прокомментировал канцлер ФРГ Олаф Шольц, которые заявил о недопустимости поставок ракет Taurus Украине, а также объявил о проведении внутреннего расследования по факту инцидента.

Ранее сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что утечка разговора немецких офицеров свидетельствует о том, что в Германии засели «руссоненавистники».

Утечку данных также прокомментировал политолог Генри Сарданян, который отметил, что эта ситуация, произошедшая в Германии, его не удивила.