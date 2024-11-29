Эксперты Mkset посчитали, во сколько россиянам обойдется «тревожный чемоданчик»

Россиянам предстоит потратить минимум 3 тыс. руб. для того, чтобы собрать вещи и предметы для «тревожного чемоданчика», сообщил mkset.ru.

«Тревожный чемоданчик» — набор вещей, которые понадобятся для выживания в экстренных ситуациях. Сотрудники МЧС заявили, что при сборе вещей россияне должны учитывать индивидуальные особенности. В ведомстве также предоставили общие рекомендации. Эксперты Mkset учли их и составили примерный список необходимого, обращая внимания на стоимость каждой единицы.

Так, в качестве продуктов питания длительного срока хранения подойдут следующие: рыбные и мясные консервы, сгущенка, два сладких батончика, песочное печенье и бутылка воды. В аптеке можно приобрести такие препараты и перевязочные материалы: перевязочный пакет, перекись водорода, зеленка, обезболивающие таблетки, бактерицидный пластырь, антисептический гель и стерильные салфетки.

«Таким образом, самый минимальный набор для выживания обойдется уфимцам в 3 607 руб.. Также в МЧС рекомендуют положить в «тревожный чемоданчик» деньги, документы (или их ксерокопии), сменную одежду и предметы личной гигиены», — сообщил mkset.ru.

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