Эксперты могли оказаться правыми: Цены на такси 1 сентября уже подорожали в Тюмени

Megatyumen.ru сообщает, что в Тюмени 1 сентября стоимость поездки увеличилась, но пока неясно, связано ли это с введением в действие нового законопроекта.

Эксперты заверяли, что услуги подорожают. К водителям и транспортным средствам выдвинуты требования, которые выполнить достаточно сложно. Специалисты предполагают, что большая часть шоферов просто не сможет выйти на линию. Тогда службам придется повышать цены из-за дефицита транспорта.

«Днем 18-минутная поездка обходится в 286 рублей, а ждать машину нужно 6 минут», - сообщает Megatyumen.ru

В Тюмени 1 сентября стоимость поездки, действительно, выросла, как и время ожидания автомобиля.

«На утро в День знаний поездка по тарифу «эконом» стоила около 400 рублей, а авто нужно было ждать по 15 минут», - пишет Megatyumen.ru

Утверждать, что рост цен связан именно с тем, что начал действовать новый закон, преждевременно. 1 сентября – традиционный день знаний, когда спрос на такси возрастает. Цены на поездки варьируются по разным причинам: погодные условия, праздничные мероприятия, пробки в городе.