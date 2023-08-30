Эксперты снова предупреждают об увеличении стоимости такси с 1 сентября

Эксперты считают, что с 1 сентября для водителей создадут жесткие условия работы. Это станет причиной подорожания услуг, потому что многие водители не станут работать после 31 августа, сообщает newstracker.ru .

Эксперт по развитию и продвижению продуктов такси и каршеринг компании «Передовые Платежные Решения» Татьяна Воротилова отметила, что по новым правилам из пяти водителей на смену 1 сентября выйдет только один. У многих не оформлены необходимые документы. Чем меньше будет таксистов, тем меньше машин. Значит, службы поднимут цены на услуги.

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев считает, что агрегаторам просто некому будет передавать заказы. Причина – начнется дефицит водителей такси из-за строгих правил работы. Как следствие - подорожание услуг.

Законопроект с обновленными требованиями к перевозке пассажиров ориентирован на то, чтобы водители были более ответственными во время работы. Ранее другие эксперты также говорили, что с 1 сентября начнется дефицит кадров, а россиянам стоит готовиться к увеличению стоимости такси.