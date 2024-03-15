Эксперты назвали главное отличие предвыборной кампании 2024 года

Преподаватель кафедры политических наук ПГНИУ Дмитрий Коровин пояснил, что каждая партия должна иметь сторонников среди населения. Значения не имеет, одержит ли представитель фракции победу на выборах или нет. Главные задачи политической партии — расширить список потенциальных избирателей или исключить из перечня тех, кто не следует идеям партии. Второй подход называют «сушкой». Его особенно важно применять, когда у партии есть два узнаваемых лидера.

Нынешняя президентская кампания отличается тем, что каждый кандидат представил совершенно четкий план действий. Не были озвучены размытые обещания. Каждый из четырех политиков очертил конкретное направление работы.

«Благодаря идеологиям партий кандидаты пытаются сформировать свою идентичность, чтобы выделиться среди соперников и завлечь конкретных избирателей на участки», — считает преподаватель кафедры политических наук ПГНИУ Дмитрий Коровин.

Политолог Алексей Швайгерт уверен, что отличительная черта нынешней президентской гонки — отсутствие множества бигбордов с политическими лозунгами. Кандидаты поняли, что тратить слишком много денег в период предвыборной агитации в стране, где идет СВО, неприлично и неуважительно по отношению к ее гражданам.

«Я бы сказал, что это внешний моральный компас, что нехорошо тратить деньги. Война идет, а мы тут лозунгами друг в друга кидаемся. Но это, я бы сказал, внешняя оболочка. Внутренняя сущность этой истории намного важнее. По большому счету мы можем говорить о том, что кандидаты договариваются на старте кампании. По большому счету результаты программируются до выборов. Отсутствие такой прямой агитации, наверное, про это в больше степени, про договоренности, которые соблюдаются именно в период СВО намного жестче, чем ранее. Поэтому такие миниатюрные кампании», — считает Алексей Швайгерт.

Политолог Алексей Князев уверен, что при минимальных затратах кампания прошла успешно и эффективно. Агитационных материалов было мало, как и билбордов. Политики не манипулировали конкретными событиями.

«Единственные три ролика, которые я видел, которые перепостили где-то, это про культурный код, про ботинки и про яйца. Но на мой взгляд, в таком формате матерная речь вообще недопустима», — отмечает Алексей Князев.

Ранее мы сообщали, что к десяти часам московского времени на выборах президента России проголосовало около 3% россиян. Напомним, прийти на избирательные участки можно не только 15 марта, но также 16 и 17.